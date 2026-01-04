Tragico incidente nella serata di sabato | chi sono le tre vittime dello scontro

Nella serata di sabato 3 gennaio si è verificato un grave incidente stradale ad Ardea, che ha causato la perdita di tre vite. Le vittime sono un uomo di 37 anni di Pomezia e una coppia di coniugi provenienti dalla provincia di Rieti. L’incidente ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale e sta facendo seguito alle indagini delle autorità competenti.

Sono un 37enne di Pomezia e due coniugi originari della provincia di Rieti le tre vittime del tragico schianto avvenuto nella serata di sabato 3 gennaio sul territorio di Ardea. Come riporta Roma Today, si tratta di Antonio Arminio, che era a bordo di una Nissan, e di un 69enne e una 63enne.

Chi sono i tre morti del tragico incidente di Ardea. Il giallo del sorpasso - Ecco chi sono le tre persone hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto ieri sera, intorno alle 21. ilcaffe.tv

Ardea, incidente in via Severiana: tre morti e un ferito grave - CRONACA – Tragico incidente stradale nella serata di sabato 3 gennaio, poco dopo le 20. lanotiziaoggi.it

