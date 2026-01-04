Tragedia in Svizzera il proprietario Moretti era finito in galera per sfruttamento della prostituzione truffa e sequestro

Un tragico episodio si è verificato a Crans-Montana, in Svizzera, coinvolgendo Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation. Già condannato in Francia per sfruttamento della prostituzione, truffa e sequestro, Moretti era attualmente in carcere. La vicenda, avvenuta durante il Capodanno, ha attirato l'attenzione sulle problematiche legate alla criminalità e alla sicurezza nella regione.

Jacques Moretti, il cittadino corso proprietario del bar Le Constellation di Crans-Montana dove si è consumata la tragedia di Capodanno, è noto alla giustizia francese. Come scrive Le Parisien, l’uomo è stato coinvolto in ” casi di sfruttamento della prostituzione risalenti a circa vent’anni f a, nonché in un caso di rapimento e sequestro di persona. E’ stato detenuto in Savoia”. Citando una propria fonte legale, Rtl ha confermato che Moretti è stato ” detenuto in Savoia nel 2005 perché coinvolto in casi di sfruttamento della prostituzione, frode, rapimento e sequestro di persona”. Gli avvocati di Moretti non hanato le indiscrezioni della stampa, mentre il sessantenne e la moglie vengono interrogati dalle autorità vallesi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Tragedia in Svizzera, il proprietario Moretti era finito in galera per sfruttamento della prostituzione, truffa e sequestro Leggi anche: Chiede il permesso di soggiorno con un nome falso e viene arrestata a Torino: era stata condannata per sfruttamento della prostituzione Leggi anche: sgominata una rete di sfruttamento della prostituzione: usavano il metodo del "lover boy" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Strage Crans-Montana, chi sono i proprietari del bar Le Constellation; Crans-Montana, strage di Capodanno: “Si indaga per omicidio, incendio e lesioni”; Il proprietario del Constellation: Non mangiamo e non dormiamo; Il proprietario del Constellation, in passato, sarebbe stato in carcere. Crans Montana, chi sono Jacques e Jessica Moretti: i proprietari del locale indagati per omicidio colposo - La coppia era ben integrata nella località alpina svizzera, dove risiedeva stabilmente e gestiva altri locali nella regione. ilfattoquotidiano.it

Strage in Svizzera, cosa rischiano i proprietari (Jacques e Jessica Moretti) del Constellation: il nodo sicurezza e le misure antincendio - Jacques e Jessica Moretti, i due gestori del bar "Le Constellation", teatro della strage di Crans- leggo.it

Chi sono i proprietari del Le Constellation, Jacques e Jessica Moretti: dove sono ora i coniugi francesi che hanno altri due locali a Crans-Montana - La donna sarebbe rimasta ustionata al braccio nel rogo che ha fatto una strage ... msn.com

La Calabria si stringe attorno alle vittime della tragedia in Svizzera ed esalta l'eroismo del reggino Campolo. Le parole del presidente Praticò - facebook.com facebook

Tragedia di Capodanno, l’ambasciatore in Svizzera: “I feriti non identificati sono saliti da 3 a 5” x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.