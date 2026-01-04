Tragedia in Svizzera il proprietario Moretti era finito in galera per sfruttamento della prostituzione truffa e sequestro

Un tragico episodio si è verificato a Crans-Montana, in Svizzera, coinvolgendo Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation. Già condannato in Francia per sfruttamento della prostituzione, truffa e sequestro, Moretti era attualmente in carcere. La vicenda, avvenuta durante il Capodanno, ha attirato l'attenzione sulle problematiche legate alla criminalità e alla sicurezza nella regione.

Jacques Moretti, il cittadino corso proprietario del bar Le Constellation di Crans-Montana dove si è consumata la tragedia di Capodanno, è noto alla giustizia francese. Come scrive Le Parisien, l’uomo è stato coinvolto in ” casi di sfruttamento della prostituzione risalenti a circa vent’anni f a, nonché in un caso di rapimento e sequestro di persona. E’ stato detenuto in Savoia”. Citando una propria fonte legale, Rtl ha confermato che Moretti è stato ” detenuto in Savoia nel 2005 perché coinvolto in casi di sfruttamento della prostituzione, frode, rapimento e sequestro di persona”. Gli avvocati di Moretti non hanato le indiscrezioni della stampa, mentre il sessantenne e la moglie vengono interrogati dalle autorità vallesi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

