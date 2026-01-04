Tragedia in famiglia nel modenese | padre novantenne uccide la figlia

Nel modenese si è verificata una tragica vicenda familiare, con un padre novantenne che avrebbe ucciso la propria figlia. Le prime indagini indicano che l’uomo potrebbe essere affetto da alcune patologie, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. La vicenda sta ancora emergendo e sono in corso ulteriori accertamenti da parte delle autorità.

Secondo quanto trapela dalle prime verifiche, l’anziano potrebbe essere affetto da patologie, ma su questo aspetto non vi sono conferme ufficiali. La vittima aveva 60 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

