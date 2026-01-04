Tragedia di Crans-Montana in volo da Bologna per aiutare i feriti in Svizzera Alessandra infermiera | Situazione tragica con tutti quei giovani

Un elicottero del 118 Emilia Est è stato inviato da Bologna in Svizzera per trasportare un giovane gravemente ustionato, coinvolto nella tragedia di Crans-Montana. L’intervento fa parte degli sforzi di assistenza a seguito dell’incidente che ha coinvolto numerosi giovani, causando una situazione di emergenza. La situazione rimane difficile, con operatori e soccorritori impegnati nel supporto e nel trasferimento dei feriti.

Anche uno degli elicotteri del 118 della Centrale operativa Emilia Est, di stanza al Maggiore, è partito ieri in direzione Svizzera per portare uno dei giovani gravemente ustionati all’ospedale Niguarda di Milano. Alessandra Bonasi, infermiera che lavora nella Centrale e nell’elisoccorso, assieme alla collega Antonella Nomi e alla dottoressa Valentina Chiarini (e ai due piloti) erano sull’elicottero. Crans-Montana, team dall'Italia per i feriti negli ospedali svizzeri Sull’elicottero per Losanna. "Già dalla mattina era iniziata l’organizzazione dei trasferimenti, quando sono arrivata per il mio turno del pomeriggio è pervenuta la conferma del volo – racconta Alessandra –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tragedia di Crans-Montana, in volo da Bologna per aiutare i feriti in Svizzera. Alessandra, infermiera: “Situazione tragica con tutti quei giovani” Leggi anche: Strage alla festa di Capodanno a Crans-Montana: 40 morti, 100 feriti. Un medico valdostano in Svizzera: «Situazione catastrofica» | L'ambasciatore: «Ci sono italiani di cui non abbiamo notizie» Leggi anche: Incendio-killer a Crans-Montana, un'infermiera ai feriti: “Tornate domani, c'è un caso mai visto” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Tragedia di Crans-Montana, in volo da Bologna per aiutare i feriti in Svizzera. Alessandra, infermiera: “Situazione tragica con tutti quei giovani”; Tragedia di Crans Montana, continuano le operazioni di supporto della Valle d’Aosta; Il soccorritore italiano: «In volo sull'elicottero di notte per salvare i ragazzi ustionati»; Ambasciatore Cornado: Tre delle vittime sono italiane - Identificate le tre vittime italiane di Crans-Montana. Strage di Capodanno a Crans-Montana: identificate le prime vittime. Ansia per gli italiani, governo in allerta per eventuali rimpatri - Montana, 6 morti identificati nella tragedia di Capodanno, nessun italiano tra le vittime. tag24.it

«Challenger 650» Per l'inferno di Crans-Montana in azione pure i 3 jet della REGA, ecco come sono - Montana agli ospedali in Svizzera e all'estero con tre jet ambulanza Rega. bluewin.ch

La prima linea del Niguarda di Milano: così l’ospedale si sta attrezzando per affrontare la tragedia di Crans-Montana - Dalla Svizzera è arrivata la richiesta di poter accogliere anche pazienti non italiani ... milano.corriere.it

Tragedia Crans Montana, al Niguarda migliorano le condizioni dei pazienti Tragedia Crans Montana, al Niguarda migliorano le condizioni dei pazienti - facebook.com facebook

Tragedia Crans Montana, al Niguarda migliorano le condizioni dei pazienti x.com

