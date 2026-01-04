Tragedia di Crans-Montana in volo da Bologna per aiutare i feriti in Svizzera Alessandra infermiera | Situazione tragica con tutti quei giovani

Un elicottero del 118 Emilia Est è stato inviato da Bologna in Svizzera per trasportare un giovane gravemente ustionato, coinvolto nella tragedia di Crans-Montana. L’intervento fa parte degli sforzi di assistenza a seguito dell’incidente che ha coinvolto numerosi giovani, causando una situazione di emergenza. La situazione rimane difficile, con operatori e soccorritori impegnati nel supporto e nel trasferimento dei feriti.

Anche uno degli elicotteri del 118 della Centrale operativa Emilia Est, di stanza al Maggiore, è partito ieri in direzione Svizzera per portare uno dei giovani gravemente ustionati all’ospedale Niguarda di Milano. Alessandra Bonasi, infermiera che lavora nella Centrale e nell’elisoccorso, assieme alla collega Antonella Nomi e alla dottoressa Valentina Chiarini (e ai due piloti) erano sull’elicottero. Crans-Montana, team dall'Italia per i feriti negli ospedali svizzeri Sull’elicottero per Losanna. "Già dalla mattina era iniziata l’organizzazione dei trasferimenti, quando sono arrivata per il mio turno del pomeriggio è pervenuta la conferma del volo – racconta Alessandra –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

