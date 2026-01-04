Tragedia di Crans-Montana identificata la quarta vittima italiana | è Chiara Costanzo Sono 24 i morti con un nome
Dei quasi 50 morti nell'incendio del locale "Le Constellation" di Crans Montana, sono diventati adesso 24 i corpi a cui la polizia svizzera ha dato un nome e un cognome: oltre ai tre italiani identificati nelle ultime ore, il nome della quarta vittima è quello della 16enne Chiara Costanzo. La famiglia è stata avvertita come ha riferito all'Ansa l'ambasciatore italiano in Svizzera. Tra i nuovi identificati non italiani si sono aggiunte quattro giovani ragazze svizzere di 18 anni, due di 15 anni e una di 14 anni; sei cittadini svizzeri di 31 anni, 20 anni, 18 anni, 17 anni e due di 16 anni; un cittadino rumeno di 18 anni; un francese di 39 anni e un cittadino turco di 18 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Crans-Montana, Chiara Costanzo è la quarta vittima italiana identificata. Fiato sospeso per Riccardo Minghetti e Sofia Prosperi
Leggi anche: Chiara Costanzo, 16 anni, morta a Crans-Montana: prima vittima italiana identificata. “Simpatica, generosa: sapeva ascoltare”
Strage Crans-Montana, gli ultimi aggiornamenti in diretta | Identificati ufficialmente tre morti italiani: Tamburi, Galeppini e Barosi. «Raggiunti i 500-600 gradi durante l'incendio». Indagati i proprietari del locale; Crans-Montana: 3 le vittime italiane. Indagati i due gestori per omicidio e lesioni personali; Inferno a Crans-Montana, identificate altre 16 vittime, 10 sono svizzere, tre italiane; Crans-Montana, identificate tre vittime italiane.
Crans-Montana, tre vittime italiane identificate: i nomi e il punto sull’inchiesta - Montana continua a restituire nomi, volti e storie spezzate. urbanpost.it
Crans-Montana, l’elenco delle vittime italiane si aggrava: nuove identificazioni dopo Giovanni Tamburi - Montana, tragedia di Capodanno: ecco le vittime italiane dell’incendio al disco bar Le Constellation identificate nelle ultime ore. notizie.it
Strage di Crans-Montana, identificate altre vittime: confermati tre giovani italiani, due dispersi - Montana: identificate altre vittime, confermati tre giovani italiani morti. quotidianopiemontese.it
Oltre la tragedia di Crans Montana: ecco come vengono curati i ragazzi feriti. I diversi tipi di ustioni e il tipo di trattamenti necessari, dal soccorso all'intubazione fino all'intervento chirurgico. Ne parliamo con il professor Franco Bassetto, direttore della Clinica ch - facebook.com facebook
Tragedia Crans Montana, al Niguarda migliorano le condizioni dei pazienti x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.