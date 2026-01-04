Tragedia di Crans-Montana identificata la quarta vittima italiana | è Chiara Costanzo Sono 24 i morti con un nome

Dei quasi 50 morti nell'incendio del locale "Le Constellation" di Crans Montana, sono diventati adesso 24 i corpi a cui la polizia svizzera ha dato un nome e un cognome: oltre ai tre italiani identificati nelle ultime ore, il nome della quarta vittima è quello della 16enne Chiara Costanzo. La famiglia è stata avvertita come ha riferito all'Ansa l'ambasciatore italiano in Svizzera. Tra i nuovi identificati non italiani si sono aggiunte quattro giovani ragazze svizzere di 18 anni, due di 15 anni e una di 14 anni; sei cittadini svizzeri di 31 anni, 20 anni, 18 anni, 17 anni e due di 16 anni; un cittadino rumeno di 18 anni; un francese di 39 anni e un cittadino turco di 18 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

