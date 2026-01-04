Tragedia di Crans Montana chi era il 26enne Giovanni Tamburi riconosciuto dal dna

La tragedia di Crans Montana ha coinvolto Giovanni Tamburi, un giovane di 26 anni riconosciuto attraverso il confronto del DNA. Ricordato come un ragazzo di 16 anni nato e cresciuto a Bologna, Giovanni Tamburi era uno studente brillante del liceo scientifico Righi. La sua storia rappresenta una perdita significativa, suscitando attenzione e riflessione sulla vicenda.

Giovanni Tamburi era un ragazzo di 16 anni, nato e cresciuto a Bologna, studente brillante del liceo scientifico Righi. Un adolescente descritto da chi lo conosceva come maturo, curioso, capace di dare profondità alle parole e ai silenzi. Un ragazzo “con la testa sulle spalle”, presente, rispettoso, amato dai compagni e stimato dai docenti. La sua storia si è interrotta troppo presto, diventando una delle più dolorose ferite della strage di Capodanno a Crans Montana, in Svizzera. In questi giorni interminabili, di angoscia e dolore, Bologna aveva trattenuto il respiro, sperando in un miracolo. Ma purtroppo nella serata del 3 ottobre ogni speranza è stata spazzata via: “Giovanni Tamburi è tra le vittime della strage”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Addio a Giovanni Tamburi, morto nella tragedia di Crans-Montana: “Ora sei il nostro angelo” Leggi anche: Chi è Giovanni Tamburi scomparso a Crans-Montana: l’indizio della catenina con la Madonnina e il papà imprenditore Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Crans-Montana, strage di Capodanno: “Si indaga per omicidio, incendio e lesioni”; Le notizie di giovedì 1° gennaio sulla strage in Svizzera; Tragedia Crans-Montana, il padre di un 16enne romano rimasto ustionato: Sta male ma è vivo. Addio a Giovanni Tamburi, morto nella tragedia di Crans-Montana: “Ora sei il nostro angelo” - Il 16enne bolognese è ora ufficialmente tra le vittime dell’incendio nel locale. ilrestodelcarlino.it

