Tragedia di Crans Montana chi era il 16enne Giovanni Tamburi riconosciuto dal dna

Il 16enne Giovanni Tamburi, studente del liceo scientifico Righi di Bologna, è stato riconosciuto tramite analisi del DNA in seguito alla tragedia di Crans Montana. La sua scomparsa ha profondamente colpito la comunità, suscitando sensibilità e cordoglio. Questa vicenda evidenzia l'importanza delle tecniche forensi nella risoluzione di casi complessi e la delicatezza delle situazioni che coinvolgono giovani vite.

Giovanni Tamburi era un ragazzo di 16 anni, nato e cresciuto a Bologna, studente brillante del liceo scientifico Righi. Un adolescente descritto da chi lo conosceva come maturo, curioso, capace di dare profondità alle parole e ai silenzi. Un ragazzo “con la testa sulle spalle”, presente, rispettoso, amato dai compagni e stimato dai docenti. La sua storia si è interrotta troppo presto, diventando una delle più dolorose ferite della strage di Capodanno a Crans Montana, in Svizzera. In questi giorni interminabili, di angoscia e dolore, Bologna aveva trattenuto il respiro, sperando in un miracolo. Ma purtroppo nella serata del 3 ottobre ogni speranza è stata spazzata via: “Giovanni Tamburi è tra le vittime della strage”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

