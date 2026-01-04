Tragedia di Crans-Montana c’erano anche loro in quel bar maledetto | cosa si è scoperto

Nella tragedia di Crans-Montana, si è scoperto che tra le vittime c’erano anche quattro studenti di sedici anni, amici da tempo e uniti da un progetto di vacanza. Questi giovani, parte di una stessa classe, avevano deciso di trascorrere il Capodanno in un bar della zona. La loro presenza in quel momento ha reso ancora più dolorosa la perdita, suscitando interrogativi e riflessioni sulla sicurezza e la tragica fatalità dell’incidente.

Quattro studenti sedicenni della stessa classe, uniti da una profonda amicizia e da un progetto di vacanza per festeggiare il nuovo anno. Avevano deciso di trascorrere il Capodanno a Crans-Montana, nel Canton Vallese, in una località turistica considerata sicura e accogliente, senza poter immaginare che quella serata si sarebbe trasformata in una delle peggiori tragedie recenti legate a un incendio in un luogo pubblico. Una vacanza tra amici si è così trasformata, nel giro di pochi minuti, in un percorso segnato da ferite gravissime, attese in ospedale e un lungo cammino di cure.

Arona piange Chiara, vittima della tragedia di Crans-Montana - Un dolore senza fine, aveva solo 16 anni Arona piange Chiara, vittima della tragedia di Crans- laprovinciadibiella.it

Crans-Montana “tragedia evitabile”: tutti gli errori - Nella memoria collettiva restano, tra gli altri: il The Station Nightclub di West Warwick, Rhode Island (Usa 2003): i pirotecnici ... msn.com

Tragedia Crans Montana, al Niguarda migliorano le condizioni dei pazienti Tragedia Crans Montana, al Niguarda migliorano le condizioni dei pazienti - facebook.com facebook

Tragedia Crans Montana, al Niguarda migliorano le condizioni dei pazienti x.com

