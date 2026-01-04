Tragedia di Capodanno morta fiorentina in vacanza

Da firenzetoday.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Letizia Ciampi, originaria di Firenze, è stata trovata morta nella mattina di venerdì 2 gennaio in una camera di un bed & breakfast a Fuerteventura, nelle Canarie. La donna era in vacanza per il Capodanno e alcuni giorni di relax. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause del decesso. La notizia ha suscitato dolore e sgomento tra familiari e amici.

Si chiamava Letizia Ciampi la donna originaria di Firenze trovata morta nella mattina fi venerdì 2 gennaio nella camera di un bed&breakfast di Fuerteventura, alle Canarie, dove era andata a trascorrere il Capodanno e qualche giorno di vacanza. La notizia è stata data questa mattina dal quotidiano. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

tragedia di capodanno morta fiorentina in vacanza

© Firenzetoday.it - Tragedia di Capodanno, morta fiorentina in vacanza

Leggi anche: Scontro tra navi sul Nilo, chi era la turista italiana morta in Egitto. La vacanza da sogno finisce in tragedia

Leggi anche: Trovata morta la figlia di Tommy Lee Jones: la tragedia nella notte di Capodanno

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Strage di Crans-Montana e i nomi degli italiani dispersi e ricoverati, gli sfoghi delle famiglie disperate; Tragedia di Capodanno a Ostia: quarantenne ucciso dallo scoppio di un petardo; Il dramma di Tommaso, ex portiere del Milan ucciso da un male incurabile.

Fiorentina, un relitto ormai alla deriva trasformato in tragedia shakespeariana - La Fiorentina non è ultima in Serie A: è ultimissima. ilgiornale.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.