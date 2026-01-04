Tragedia di Capodanno morta fiorentina in vacanza

Letizia Ciampi, originaria di Firenze, è stata trovata morta nella mattina di venerdì 2 gennaio in una camera di un bed & breakfast a Fuerteventura, nelle Canarie. La donna era in vacanza per il Capodanno e alcuni giorni di relax. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause del decesso. La notizia ha suscitato dolore e sgomento tra familiari e amici.

Si chiamava Letizia Ciampi la donna originaria di Firenze trovata morta nella mattina fi venerdì 2 gennaio nella camera di un bed&breakfast di Fuerteventura, alle Canarie, dove era andata a trascorrere il Capodanno e qualche giorno di vacanza.

