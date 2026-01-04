Tragedia Crans-Montana morto 16enne romano Era tra i dispersi

Riccardo Minghetti, 16 anni di Roma, è tra le vittime della tragedia di Crans-Montana, in Svizzera, dove un incendio nel locale “Le Constellation” ha causato la perdita di vite umane. La sua scomparsa si aggiunge ai dispersi e alle vittime di questo grave incidente avvenuto nella notte di Capodanno. La notizia ha suscitato dolore e cordoglio a livello locale e internazionale.

Riccardo Minghetti, romano di 16 anni, è una delle vittime della tragedia di Crans-Montana, in Svizzera, dove la notte di Capodanno il locale “Le Constellation” è stato avvolto dalle fiamme, portando morte e distruzione. Proprio oggi, domenica 4 gennaio, è così a salito a sei il bilancio delle. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Tragedia Crans-Montana, morto 16enne romano. Era tra i dispersi Leggi anche: Tragedia Crans-Montana, il padre di un 16enne romano rimasto ustionato: "Sta male ma è vivo" Leggi anche: Tragedia a Crans-Montana: 6 italiani tra i dispersi La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Le notizie di venerdì 2 gennaio sulla strage in Svizzera; Crans-Montana: 40 morti e 119 feriti, ancora dispersi sei ragazzi italiani. Sicurezza sotto accusa - Strage di Crans-Montana: l’ipotesi di un dispositivo pirotecnico all’origine del rogo; Crans-Montana, strage di Capodanno: “Si indaga per omicidio, incendio e lesioni”. Addio a Giovanni Tamburi, morto nella tragedia di Crans-Montana: “Ora sei il nostro angelo”. Zuppi: “Sofferenza ingiusta” - Il 16enne bolognese è ora ufficialmente tra le vittime dell’incendio nel locale. ilrestodelcarlino.it

Strage di Crans Montana, Giovanni Tamburi è morto nell'incendio - Migliorano le condizioni della 29enne di Cattolica rimasta ferita ... rainews.it

Crans-Montana, Bertolaso: "In arrivo Sofia, la paziente più grave. Gli altri non trasportabili" - Il presidente della Lombardia Fontana esprime cordoglio alla famiglia della ... lastampa.it

FOTO | Crans-Montana, la 'marcia silenziosa' in ricordo delle vittime della tragedia de La Constellation #ANSA - facebook.com facebook

Tragedia Crans Montana, al Niguarda migliorano le condizioni dei pazienti x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.