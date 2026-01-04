Una tragedia si è verificata ad Auronzo di Cadore, nel Bellunese, dove un uomo è deceduto a causa di un malore improvviso mentre scendeva con una motoslitta dal Rifugio Auronzo verso Misurina. L’incidente, avvenuto in alta quota, ha reso complessi i soccorsi. La dinamica dell’evento e le difficoltà del recupero evidenziano le sfide delle operazioni di emergenza in ambienti montani.

Tragedia in montagna nella serata di oggi ad Auronzo di Cadore, nel Bellunese. Un uomo è morto dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre si trovava su una motoslitta, durante la discesa dal Rifugio Auronzo verso Misurina. L’allarme è scattato intorno alle 19.15, quando un uomo ha contattato la centrale operativa spiegando che l’amico con cui stava viaggiando era stato colto da un grave malore. I due stavano percorrendo la strada innevata in motoslitta quando, giunti all’altezza del secondo tornante, il conducente del mezzo si è fermato dopo aver visto il compagno, seduto dietro di lui, cadere improvvisamente a terra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tragedia ad alta quota, è successo in Italia: dinamica particolare e soccorsi difficili

Leggi anche: Sostenibilità e innovazione ad alta quota: Enel costruisce a Livigno la cabina elettrica più alta d’Italia per Milano-Cortina

Leggi anche: Pronostici Serie B 22 novembre: successo esterno ad alta quota

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Valanga sulle Alpi cuneesi, tragedia in alta quota: un morto e due escursionisti gravi - Una valanga di grandi dimensioni si è staccata nel primo pomeriggio di oggi in alta valle Maira, sulle Alpi cuneesi, provocando una tragedia in montagna. giornalelavoce.it