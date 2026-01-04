Traffico Roma del 04-01-2026 ore 20 | 30
Luceverde Roma in zona Torpignattara chiusa al traffico per lavori urgenti via Erasmo Gattamelata deviata e le linee bus 81 412 e 545 ancora fino al 6 gennaio potenziato il trasporto pubblico per raggiungere il centro oltre alla rete ordinaria di bus e tram e metropolitane sono in servizio anche le linee gratuiti e free 1 Free 2 e la linea elettrica 100 le prime due rispettivamente da Termini e da Piazzale dei Partigiani e raggiungono Largo Chigi sono attive tutti i giorni con orario compreso tra le 9 e le 21 mentre la linea 100 si sposta tra via Veneto il tridente è Piazza Cavour ed è attiva tutti i giorni con orario compreso tra le 9 e le 20 trasporto ferroviario fino al 6 gennaio per lavori alla Stazione di Ciampino modifiche su alcuni treni regionali di Trenitalia delle linee le 6 Roma Cassino Caserta e fl4 Albano Frascati e Velletri i treni Intercity 703 704 della relazione Roma Caserta riescono variazioni di percorso e la cancellazione delle fermate di Frosinone Cassino Eva erano previste fermate aggiuntive a Formia e latina è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
