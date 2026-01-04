Traffico Roma del 04-01-2026 ore 08 | 30

Il traffico a Roma dell’04 gennaio 2026 alle 8:30 mostra un flusso moderato, con numerosi turisti presenti in città per il ponte dell’Epifania. Sono attivi servizi di mobilità speciali e linee gratuite fino al 6 gennaio, oltre alla normale rete di bus, tram e metropolitane. Le ZTL del centro e del Tridente sono in vigore con orari estesi, mentre provvedimenti temporanei riguardano l’area del Foro Italico e le arterie principali.

Luceverde Roma ben trovati numerosi turisti presenti in città per trascorrere il ponte dell'epifania ricordiamo che fino al 6 gennaio per raggiungere il centro oltre alla rete ordinaria di bus tram e metropolitane sono in servizio anche le linee gratuite free uno è free 2 e la linea elettrica 100 le prime due rispettivamente da Termini e da Piazzale dei Partigiani raggiungono Largo Chigi e sono attive tutti i giorni con orario compreso tra le 9 e le 21 mentre la linea 100 si sposta tra via Veneto il tridente Piazza Cavour ed è attiva tutti i giorni con orario compreso tra le 9 e le 20 le ZTL del centro del Tridente restano attive ogni giorno della settimana fino al 6 gennaio al centro dalle 6:30 alle 18 mentre nella ZTL del Tridente vige un estensione della fascia oraria e non si può scendere dalle 6:30 alle 20 e alle 12:30 all'Olimpico Lazio Napoli previsti i consueti provvedimenti relativi alla sicurezza la viabilità nell'area del Foro Italico prima e dopo la gara possibile percussioni al Flaminio al della Vittoria e soprattutto sul Lungotevere e sulla tangenziale spostamenti agevolati dal fermo dei mezzi pesanti oggi domenica dalle 9 alle 22 Salvo i casi autorizzati dalla legge lo stop si ripeterà domani lunedì dalle 16 alle 22 ancora martedì 6 gennaio dalle 9 alle 22 bene tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

