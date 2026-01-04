Traffico Lazio del 04-01-2026 ore 17 | 30

Il traffico nel Lazio il 4 gennaio 2026 alle 17:30 segnala code e congestioni, in particolare sulla A1 tra Firenze e Napoli, con tempi di percorrenza di oltre due ore. Si registrano rallentamenti anche tra Ceprano e Roma Sud, a causa del maltempo e delle condizioni meteo avverse. Si consiglia massima prudenza alla guida, rispettando i limiti di velocità e adattando la velocità alle condizioni stradali.

Luceverde Lazio trovati traffico sostenuto di rientro in particolare sulla A1 Firenze Napoli segnalate code a tratti per traffico intenso tra il bivio per la 30 Caserta Salerno e Frosinone verso Roma con un tempo di percorrenza stimato in 2 ore 20 minuti più avanti altre code tra Ceprano e la diramazione Roma Sud Qui il tempo di percorrenza di un'ora e 10 minuti sempre in direzione nord code a tratti tra Ponzano e Attigliano per chi Sta viaggiando da Firenze verso Roma code a tratti sempre per pianoforte alle porte della capitale un km di coda alla diramazione Roma Sud tra Torrenova raccordo prudenza per il maltempo che sta interessando la regione con piogge e temporali anche di forte intensità Un ulteriore invito alla massima prudenza nella guida ricordiamo che in caso di pioggia il limite massimo di velocità in autostrada scende al 110 km è tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

