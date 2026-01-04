Tra applausi e nervosismo il ritorno a casa di Gasperini | Dividerci un colpo al cuore grande emozione ritrovarci

Il ritorno di Gasperini a Bergamo rappresenta un momento di grande emozione, segnato da sentimenti contrastanti. Dopo un periodo di distanza, il suo ritorno è stato accompagnato da applausi e nervosismo, mentre tra le parti permane un certo silenzio non detto. Un’occasione per riflettere sulle emozioni legate a un ritorno che, pur tra difficoltà, rimane un momento importante e significativo per tutti.

Bergamo. Tornare a casa non è mai facile. Non lo è soprattutto quando, nel momento della separazione, tra le parti è rimasto un pesante 'non detto'. Le emozioni possono prendere il sopravvento, i ricordi belli sfumare dietro alle memorie più vicine nel tempo: quelle dell'addio. Era però difficile ipotizzare che non fossero applausi ad accogliere il primo ritorno di Gian Piero Gasperini a Bergamo. La storia, direbbe qualcuno, non si cancella. Rimane tratteggiata nei libri, narrata di padre in figlio. Questo nonostante un finale che, forse, poteva essere scritto in modo diverso. I primi applausi sono piovuti dagli spalti durante il riscaldamento, quando per pochi minuti il tecnico è apparso sul terreno di gioco per osservare i suoi giocatori.

