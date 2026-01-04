Tournée 4 Trampolini oggi Innsbruck 2026 | orario gara tv streaming

Oggi a Innsbruck si svolge la terza tappa della 74a Tournée dei Quattro Trampolini, parte integrante della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci. La gara vede tra i favoriti Domen Prevc, in attesa delle qualifiche e delle qualifiche. Di seguito, le informazioni su orario, trasmissione televisiva e streaming per seguire l’evento in modo dettagliato e aggiornato.

Tutti contro Domen Prevc in vista della competizione odierna a Innsbruck, che ospita la terza gara della 74ma Tournée dei Quattro Trampolini valevole anche come nona tappa stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci. Il Large Hill tirolese sarà teatro di una sfida che si preannuncia infuocata tra gli austriaci padroni di casa ed il dominatore della Vierschanzentournee. Lo sloveno, leader della classifica generale del circuito maggiore e vincitore con ampio margine delle prime due gare della Tournée in Germania, vuole blindare la conquista dell’Aquila d’Oro ma il sogno sarebbe quello di completare il Grande Slam. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tournée 4 Trampolini oggi, Innsbruck 2026: orario gara, tv, streaming Leggi anche: Tournée 4 Trampolini oggi, Innsbruck 2026: orario qualificazioni, tv, streaming Leggi anche: Tournée 4 Trampolini oggi, Garmisch-Partenkirchen 2026: orario gara, tv, programma, streaming La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Tournée 4 Trampolini oggi Innsbruck 2026 | orario qualificazioni tv streaming; Tournée 4 Trampolini oggi Oberstdorf 2025 | orario gara tv programma streaming; Tournée 4 Trampolini oggi Oberstdorf 2025 | orario qualificazioni tv programma startlist streaming; Tournée 4 Trampolini oggi Garmisch-Partenkirchen | orario qualificazioni tv streaming. Classifica Tournée 4 Trampolini 2026: Domen Prevc scappa via dopo Garmisch-Partenkirchen - La 74ma edizione della Tournée dei Quattro Trampolini è in programma da domenica 28 dicembre a martedì 6 gennaio. oasport.it

Tournée 4 Trampolini: Domen Prevc imbattibile anche a Garmisch-Partenkirchen - C'è poco da fare: Domen Prevc ha letteralmente in mano la Tournée dei 4 Trampolini. oasport.it

Mentre Insam e Bresadola affronteranno le due gare austriache della Tournée dei Quattro Trampolini, il 5-6 gennaio la Coppa del Mondo femminile ripartirà dalla località carinziana e saranno ben sei le italiane al via, con la prima volta della sedicenne garden - facebook.com facebook

Calendario Tournée 4 Trampolini 2026: programma, orari, tv, streaming - x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.