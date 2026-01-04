Oggi, la Val di Fiemme ospita l’ultima tappa del Tour de Ski 2026, con la famosa scalata del Cermis. Una prova di 10 km che rappresenta il momento decisivo di questa competizione. Di seguito, tutte le informazioni su orari, dirette televisive, startlist e streaming per seguire l’evento.

Signori, si chiude. Il Tour de Ski si approssima alla propria conclusione, e lo fa con la temibilissima scalata del Cermis, un concentrato di emozioni e sforzi in 10 km come non ce ne sono sul resto del circuito. Ma, del resto, è questa l’anima stessa del ventennale evento a tappe. L’unica cosa che manca è l’incertezza circa la testa della classifica, dal momento che sia Johannes Hoesflot Klaebo che Jessie Diggins hanno ormai messo insieme tutto il necessario per la vittoria finale. Semmai, al maschile, c’è la possibilità non piccola di sperare in un Federico Pellegrino capace di raccogliere quel podio che, negli ultimi anni, ha effettivamente inseguito. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de Ski oggi, Val di Fiemme 2026: orari scalata Cermis, tv, startlist, streaming

Leggi anche: Tour de Ski oggi, Val di Fiemme 2026: orari sprint tc, tv, startlist, streaming

Leggi anche: Tour de Ski oggi in tv, Val di Fiemme 2026: orari sprint tc, startlist, streaming

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Supremazia Klæbo nella sprint TC di Fiemme; Pellegrino 10/o, Mocellini 11/o e Barp 12/o. Joensuu, prima gioia, De Martin 12/a; Tour de Ski oggi, Dobbiaco 2025: orari 10 km a intervalli, tv, startlist, streaming; Tour de Ski: Schumacher vince a Dobbiaco, Pellegrino chiude 16°; Norvegia pigliatutto: Stenshagen fa sua la 10 km TC, Klaebo leader.

LIVE Tour de Ski, Sprint tc Val di Fiemme 2026 in DIRETTA: quattro azzurri fuori in semifinale! Pellegrino in corsa per il podio nella generale - 37: per oggi è tutto, appuntamento a domani per la doppia salita del Cermis. oasport.it

Tour de Ski 2026, Simone Mocellini battuto solo da Klaebo nelle qualificazioni della sprint tc della Val di Fiemme. Avanza Pellegrino - La quinta e penultima tappa del Tour de Ski 2026 di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo, si apre con le qualificazioni della sprint ... oasport.it