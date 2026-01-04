Total War | THREE KINGDOMS e Wildgate gratis | doppio regalo su Epic Games

Su Epic Games sono disponibili gratuitamente Total War: THREE KINGDOMS e Wildgate, offrendo ai giocatori l’opportunità di ampliare la propria libreria senza costi. Questa promozione rappresenta un’occasione interessante per gli appassionati di strategia e avventura, che possono scaricare i titoli senza impegno durante questa settimana. Un doppio regalo che arricchisce l’inizio del nuovo anno con contenuti di qualità, accessibili a tutti gli utenti della piattaforma.

Total War: THREE KINGDOMS e Wildgate gratis è la frase che risuona come musica per le orecchie dei videogiocatori di tutto il mondo in questa prima settimana di gennaio. Epic Games Store ha deciso di non risparmiarsi, offrendo una doppietta di titoli capace di soddisfare palati diametralmente opposti. Da una parte abbiamo la profondità strategica, storica e politica di uno dei migliori capitoli della saga Total War; dall’altra, la freschezza immediata, visiva e magica dell’Action RPG Wildgate. Entrambi i giochi sono disponibili per il download a costo zero fino alle ore 17:00 dell’8 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

