Tossine nella mozzarella prodotta nel caseificio casertano | scatta il richiamo

È stato emesso un richiamo per alcuni lotti di mozzarella di bufala prodotto dal caseificio La Contadina di Grazzanise, in provincia di Caserta, a causa della presenza di tossine. La misura è stata adottata per garantire la sicurezza dei consumatori e prevenire eventuali rischi per la salute. Si consiglia di verificare i lotti interessati e di seguire le indicazioni fornite dalle autorità competenti.

Tossine nella mozzarella di bufala prodotta nello stabilimento casertano. E' questo il motivo del richiamo piuttosto corposo di alcuni lotti di mozzarella prodotta dal caseificio La Contadina di Grazzanise. Secondo quanto si legge nell'avviso ufficiale del Ministero della Salute dalle analisi. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Tossine nella mozzarella prodotta nel caseificio casertano: scatta il richiamo Leggi anche: Allarme Mozzarella di bufala, scatta il richiamo dei prodotti contaminati: ecco quali evitare Leggi anche: L'affumicatura della mozzarella di bufala nella paglia di grano riscoperta nel casertano Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Campionato della Mozzarella, la migliore è a Paestum - A decretarlo è la quarta edizione del Campionato della Mozzarella con finale a 16 caseifici, svolta a Napoli. ansa.it La miglior mozzarella? Nelle terre di don Peppe Diana - La mozzarella del caseificio Le Terre di Don Peppe Diana vince la prima edizione del Mozzarella Championship Bufale in Tavola categoria Dop e afferma il gusto della legalità. ansa.it La falsa mozzarella di bufala veniva venduta ai supermercati in Italia, Francia e Austria - A leggere l'etichetta, quella che veniva prodotta nell'azienda di Vitulazio (Caserta), e che arrivava nei caseifici e nei supermercati, in tutta Italia e all'estero, era mozzarella di bufala campana ... fanpage.it Mozzarella pericolosa ritirata dal mercato, è stata prodotta nello stabilimento del Casertano https://nap.li/XV7g - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.