Torna l’allarme bocconi avvelenati | cagnolina gravissima è di nuovo paura

Foligno (Perugia), 4 gennaio 2026 – Il “serial killer“ degli animali domestici torna a colpire, è ancora allarme esche avvelenate. A pochi mesi dall’ordinanza del sindaco Stefano Zuccarini, contenente provvedimenti per tutelare i cittadini dalla presenza di polpette avvelenate nelle località di Cancellara e Liè, il problema torna alla ribalta. La segnalazione questa volta arriva dalla frazione di Sant’Eraclio e precisamente da via Parigi. A raccontare i fatti è la proprietaria di una cagnolina che nella notte tra venerdì e sabato avrebbe mangiato un boccone avvelenato. Immediato è stato il ricorso alle cure veterinarie, il cane è stato salvato in extremis, ma ora, racconta la proprietaria, è ricoverato in clinica a Perugia in condizioni gravissime. 🔗 Leggi su Lanazione.it

