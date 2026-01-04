Torna l’allarme bocconi avvelenati | cagnolina gravissima è di nuovo paura
A Foligno torna l’allarme esche avvelenate, con un caso grave che coinvolge una cagnolina. La presenza di bocconi contaminati rappresenta una minaccia reale per gli animali domestici e preoccupa i proprietari della zona. La situazione richiede attenzione e collaborazione tra cittadini e autorità per prevenire ulteriori incidenti e tutelare il benessere degli animali.
Foligno (Perugia), 4 gennaio 2026 – Il “serial killer“ degli animali domestici torna a colpire, è ancora allarme esche avvelenate. A pochi mesi dall’ordinanza del sindaco Stefano Zuccarini, contenente provvedimenti per tutelare i cittadini dalla presenza di polpette avvelenate nelle località di Cancellara e Liè, il problema torna alla ribalta. La segnalazione questa volta arriva dalla frazione di Sant’Eraclio e precisamente da via Parigi. A raccontare i fatti è la proprietaria di una cagnolina che nella notte tra venerdì e sabato avrebbe mangiato un boccone avvelenato. Immediato è stato il ricorso alle cure veterinarie, il cane è stato salvato in extremis, ma ora, racconta la proprietaria, è ricoverato in clinica a Perugia in condizioni gravissime. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Allarme bocconi avvelenati: "Prestate attenzione a tutela dei vostri amici animali"
Leggi anche: Bocconi avvelenati disseminati in collina, indagano i Carabinieri Forestali
Torna l’allarme “bocconi avvelenati”: cagnolina gravissima, è di nuovo paura - A raccontare i fatti è la proprietaria di una cagnolina che nella notte tra venerdì e sabato avrebbe mangiato un boccone avvelenato. lanazione.it
Bocconi avvelenati tra l’erba, un cane ne ingerisce 2: il padrone gli salva la vita - Petritoli (Fermo), 27 novembre 2025 – Alcuni cacciatori segnalano la presenza di presunti bocconi avvelenati in un campo agricolo dopo che un cane ne ingerisce due. ilrestodelcarlino.it
Bocconi avvelenati. Nuova ordinanza del Ministero della salute, modificate le procedure per l’attivazione dell’allerta - 528/2013, entrato in vigore a settembre 2013, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso di biocidi. quotidianosanita.it
Ancona, torna a casa dal veglione e trova la macchina distrutta da un petardo: a dare l'allarme i vicini che hanno... - facebook.com facebook
#ancona, torna a casa dal veglione e trova la macchina distrutta da un #petardo: a dare l'allarme i vicini che hanno visto #fiamme e fumo x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.