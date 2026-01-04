Torna il raduno delle Befane volanti sugli alberi del parco avventura di Ameno

Il raduno delle Befane volanti torna all’Adventure Park Lago d’Orta Le Pigne di Ameno, giunto alla sua quarta edizione. Un’occasione per vivere un’esperienza unica tra gli alberi del parco, dedicata a famiglie e appassionati di avventure all’aria aperta. L’evento si svolge all’inizio dell’anno, offrendo un’opportunità di divertimento e scoperta in un ambiente naturale e sicuro.

Torna all'Adventure Park Lago d'Orta Le Pigne ad Ameno l'appuntamento più atteso dell'inizio anno: il raduno delle Befane volanti, giunto alla sua quarta edizione. Martedì 6 gennaio 2026 il parco avventura si trasformerà in un vivace palcoscenico all'aria aperta per un pomeriggio di gioia.

