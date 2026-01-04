Torna il maltempo su Bari e provincia | inizio settimana con pioggia e vento

Torna il maltempo a Bari e nella provincia, con pioggia e vento previsti nelle prossime ore. La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta per il rischio di precipitazioni sulla Puglia Centrale Adriatica, valida dalla mezzanotte per circa 18 ore. È importante monitorare le condizioni meteorologiche e adottare le necessarie precauzioni durante questo periodo.

Maltempo in arrivo su Bari e provincia. La Protezione Civile ha emesso un bollettino per il rischio pioggia sulla Puglia Centrale Adriatica: l'allerta meteo scatterà dalla mezzanotte e proseguirà per 18 ore. Pioggia e ventoLe precipitazioni saranno da isolate a sparse, anche a carattere di.

Maltempo, continua l'allerta gialla in Puglia: fiumi d'acqua a Bari, ad Altamura fulmine colpisce palazzina VIDEO - Una domenica di pioggia e vento in Puglia e Basilicata, in queste ore interessate da una perturbazione atlantica che ha portato un decisivo peggioramento delle condizioni meteo. lagazzettadelmezzogiorno.it

Maltempo a Bari, crolla parte installazione di Tresoldi in città vecchia: cedimento temporaneo durante il montaggio VIDEO - Una parte della installazione che l'artista Edoardo Tresoldi sta realizzando a Bari vecchia e che riproduce con una rete metallica una antica basilica, è crollata questa mattina a causa del maltempo, ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Torna il maltempo in Campania. Allerta Meteo dalle 15 La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta meteo di colore Giallo valido dalle 15 di oggi fino alle 15 di domani, lunedì 5 gennaio. Il maltempo colpirà anche la provincia - facebook.com facebook

