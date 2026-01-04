Sandro Tonali, centrocampista italiano, è al centro delle anticipazioni di mercato. Dopo aver suscitato interesse della Juventus, il suo trasferimento potrebbe ora coinvolgere anche il Chelsea, rafforzando una possibile sfida tra club europei. La situazione si evolve, aprendo nuovi scenari per il futuro del giocatore e il mercato internazionale.

Il nome di Sandro Tonali torna al centro del mercato internazionale. Quello che per la Juventus è un grande obiettivo in vista dell’estate rischia ora di trasformarsi in una corsa a più corsie: dalla Premier arriva un inserimento pesante. Dall’Inghilterra filtra infatti un interesse concreto del Chelsea, pronto a muoversi con decisione per il centrocampista del Newcastle United e della Nazionale italiana. I Blues vedono in Tonali un rinforzo ideale per il cuore del campo e sarebbero disposti a investire cifre importanti per anticipare la concorrenza. Scenario che complica i piani bianconeri. A Torino l’interesse resta forte, ma l’ingresso di un top club inglese alza inevitabilmente l’asticella economica e strategica. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Tonali, si inserisce il Chelsea: sfida alla Juve

Leggi anche: Tonali Juve: si inserisce un top club per il centrocampista! Pronta un’offerta monstre per strapparlo alla concorrenza, ecco cosa sta succedendo

Leggi anche: Tonali alla Juve: c’è un solo modo perché il giocatore possa trasferirsi a Torino in estate. Ecco quale

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Newcastle-Chelsea, le formazioni ufficiali: duello 'italiano', Tonali contro Maresca - Una sfida con una componente anche italiana, visto che nelle file bianconere figura ... tuttomercatoweb.com

I risultati di martedì 30 dicembre: nella 19? giornata il Chelsea pareggia 2-2 con il Bournemouth mentre il Newcastle di Tonali vince 3-1 fuori casa - Nelle prime quattro partite della 19? giornata arrivano due importanti vittorie esterne firmate Newcastle, 3- eurosport.it