Tivù Verità | Il golpe in Venezuela smaschera gli ipocriti

Tivù Verità analizza il recente intervento in Venezuela, evidenziando come le azioni delle grandi potenze siano spesso guidate da motivazioni di interesse piuttosto che da principi ideali. Secondo Maurizio Belpietro, questa situazione conferma la tendenza degli Stati Uniti a intervenire in modo strategico, svelando le dinamiche di potere e le ipocrisie dietro ai conflitti internazionali. Un’analisi sobria e approfondita per comprendere le reali motivazioni di questi eventi.

Secondo Maurizio Belpietro, l'intervento degli Stati Uniti in Venezuela non è una novità ma l'ennesima prova che le grandi potenze agiscono per interesse, non per ideali. Da Donald Trump a Nicolás Maduro, il direttore de La Verità smaschera le contraddizioni della sinistra italiana, pronta a indignarsi solo quando fa comodo.

