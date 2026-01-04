Ti senti sempre stanco? Forse è colpa del modo in cui respiri
La sensazione di stanchezza persistente, che non si allevia con il riposo, può essere legata a diversi fattori, tra cui il modo in cui si respira. Una respirazione inefficiente può influire sul livello di energia e sul benessere generale. Comprendere l’importanza di un respiro corretto è fondamentale per migliorare la vitalità quotidiana e prevenire sensazioni di affaticamento continuo.
La sensazione di essere costantemente esausti, con la mente annebbiata e una spossatezza che peggiora drasticamente dopo ogni minimo sforzo, ha un nome: Sindrome da Stanchezza Cronica (CFS). Per anni, la causa di questo malessere è rimasta un mistero, ma un recente studio condotto dalla Icahn School of Medicine suggerisce che la chiave potrebbe nascondersi nel nostro modo di respirare. I ricercatori hanno scoperto che una vastissima parte di chi soffre di questa condizione presenta una respirazione disfunzionale, ovvero un’alterazione del ritmo del fiato che avviene spesso in modo del tutto inconscio. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Leggi anche: Neri Pinzuti, lo specialista del sorriso: «Viviamo in un mondo in cui l'estetica è fondamentale. Mio padre diceva sempre: “Spesso è più importante il modo in cui ti presenti che la sostanza del concetto che esprimi”»
Leggi anche: Kalulu a DAZN: «Sono stati giorni delicati, quando succedono cose così ti senti sempre in colpa. Oggi un solo obiettivo»
She died for him six times, meant less than a dog, married a tycoon, he begged in tears!
Camminata Metabolica Italia. . A volte non è il corpo ad essere stanco. È l’anima. Succede quando qualcosa si rompe dentro: un cambiamento, una perdita, lo stress… fuori vai avanti, ma dentro senti di non essere più davvero tu. Camminata Metabolica® n - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.