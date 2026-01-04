Ti senti sempre stanco? Forse è colpa del modo in cui respiri

La sensazione di stanchezza persistente, che non si allevia con il riposo, può essere legata a diversi fattori, tra cui il modo in cui si respira. Una respirazione inefficiente può influire sul livello di energia e sul benessere generale. Comprendere l’importanza di un respiro corretto è fondamentale per migliorare la vitalità quotidiana e prevenire sensazioni di affaticamento continuo.

