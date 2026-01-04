Ti senti sempre stanco? Forse è colpa del modo in cui respiri

La sensazione di stanchezza persistente, che non si allevia con il riposo, può essere legata a diversi fattori, tra cui il modo in cui si respira. Una respirazione inefficiente può influire sul livello di energia e sul benessere generale. Comprendere l’importanza di un respiro corretto è fondamentale per migliorare la vitalità quotidiana e prevenire sensazioni di affaticamento continuo.

La sensazione di essere costantemente esausti, con la mente annebbiata e una spossatezza che peggiora drasticamente dopo ogni minimo sforzo, ha un nome: Sindrome da Stanchezza Cronica (CFS). Per anni, la causa di questo malessere è rimasta un mistero, ma un recente studio condotto dalla Icahn School of Medicine suggerisce che la chiave potrebbe nascondersi nel nostro modo di respirare. I ricercatori hanno scoperto che una vastissima parte di chi soffre di questa condizione presenta una respirazione disfunzionale, ovvero un’alterazione del ritmo del fiato che avviene spesso in modo del tutto inconscio. 🔗 Leggi su Cultweb.it

