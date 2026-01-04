Thorstvedt gol Una gara da chiudere Resta il rammarico

Kristian Thorstvedt ha segnato il suo secondo gol stagionale, aprendo le marcature in una partita che i neroverdi avrebbero voluto chiudere prima. Tuttavia, nonostante la rete, la squadra non è riuscita a ottenere il risultato sperato, con il match che si è concluso in pareggio. La prestazione lascia un senso di rammarico per aver lasciato punti importanti, evidenziando la necessità di una gestione più lucida nelle fasi decisive.

REGGIO EMILIA Contento per il gol, meno per il risultato. Tutto qua, a farne sintesi, il dopogara di Kristian Thorstvedt (foto), centrocampista neroverde che con il suo gol – il secondo stagionale – ha sbloccato un match che tuttavia ha preso, da lì in poi, una piega che ha visto i neroverdi fermati di nuovo sul pareggio da un avversario sulla carta alla portata. Da qui un pizzico di insoddisfazione per il centrocampista che, "felice per il gol", è decisamente meno soddisfatto degli esiti della gara. "Il pareggio è il risultato giusto, ma c'è un po' di rammarico visto che siamo andati in vantaggio per primi.

