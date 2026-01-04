Theo Hernandez verso l’Italia | pista Juve dall’Arabia

Si intensifica l’indiscrezione di un possibile ritorno di Theo Hernandez in Serie A, con la Juventus come destinazione più probabile. La notizia, proveniente dall’Arabia, sembra indicare un interesse concreto per il difensore francese, attualmente in forza al Paris Saint-Germain. Restano da seguire aggiornamenti ufficiali e sviluppi nelle trattative di mercato, mentre la Juventus valuta le opportunità per rafforzare la propria rosa.

Voce pesante che rimbalza dall’Arabia e arriva dritta in Serie A. Theo Hernandez potrebbe tornare in Italia e la pista porta alla Juventus. A rilanciarla è Carlo Pellegatti, che parla di un’indiscrezione proveniente da Riad: Theo, sotto contratto con l’ Al-Hilal fino al 2028 con un ingaggio tra 20 e 25 milioni a stagione, vorrebbe rientrare e ci sarebbe già una trattativa avanzata con i bianconeri. Tempistiche prudenziali: non gennaio, più probabile estate. Il contesto non è nuovo. Prima del trasferimento in Arabia, il nome di Theo era stato ripetutamente accostato alla Juve. E le parole del diretto interessato, rilasciate alla La Gazzetta dello Sport settimane fa, aiutano a leggere lo scenario: sull’addio al Milan, Theo parlò di un trattamento inatteso e di una scelta obbligata dopo l’ultimatum ricevuto. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

