The Blood of Dawnwalker un video mostra nuove ambientazioni e personaggi e conferma l’anno di lancio
Rebel Wolves ha rilasciato un nuovo video di The Blood of Dawnwalker, che presenta ambientazioni e personaggi inediti. Il video, diffuso all'inizio del 2026 e accompagnato dalla Superluna “del lupo” del 3 gennaio, conferma l’anno di lancio del gioco. Si tratta di un’anticipazione che offre uno sguardo sulle atmosfere e il mondo di questa futura produzione.
Con l’inizio del 2026, Rebel Wolves ha diffuso un nuovo video dedicato a The Blood of Dawnwalker, sfruttando simbolicamente la Superluna “del lupo” del 3 gennaio. Il filmato, intitolato “Launch Year Special”, non è un classico trailer, ma una presentazione pensata per ribadire i piani dello studio e confermare l’anno di uscita del gioco. In sintesi, in un periodo in cui i rinvii sono frequenti, il messaggio del team di sviluppo è chiaro: il progetto resta previsto per il 2026. Il tono del video trasmette fiducia e determinazione nel rispettare la tabella di marcia annunciata in precedenza. Dopo aver mostrato 27 minuti di gameplay nelle scorse settimane, la nuova presentazione ripercorre innanzitutto le tappe principali del 2025, riunendo annunci, apparizioni pubbliche e informazioni chiave già condivise sul gioco. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Il nuovo gameplay di Blood of Dawnwalker è fantastico!
