Terremoto 43 scosse in due vallate La gente scende in strada
Un nuovo episodio sismico ha interessato le vallate dell’Alto Casentino e della Valtiberina, con un totale di 43 scosse registrate nelle ultime ore. La popolazione, preoccupata, ha deciso di uscire in strada per motivi di sicurezza. Questo sciame sismico rappresenta un richiamo alla necessità di monitoraggio e attenzione permanente, in un territorio già attento alle proprie vulnerabilità geologiche.
Arezzo, 4 gennaio 2026 – Trema la terra in alto Casentino e torna lo sciame sismico in Valtiberina, raccogliendo in questo secondo comprensorio dell’Aretino il testimone di fine 2025. Nel primo caso, l’epicentro è stato al confine fra Toscana ed Emilia Romagna: per l’esattezza, a 8 chilometri di distanza da Verghereto ma con estensione alle località di Badia Prataglia e di Corezzo e anche al territorio di Chiusi della Verna; le scosse sono state tuttavia avvertite anche in alcune zone di Pieve Santo Stefano e di Caprese Michelangelo. Il riferimento è in particolare a quella di magnitudo maggiore, pari a 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Forte terremoto di magnitudo 6.1 scuote la Turchia: scosse avvertite fino a Istanbul, gente in strada
Leggi anche: Terremoto in Italia, lo sciame non si ferma: 43 scosse in poche ore. L’ultima all’alba
Terremoto, 43 scosse in due vallate. La gente scende in strada; Terremoto oggi in Sicilia, 27 dicembre, scossa di M 2.7 in provincia di Messina - Dati Ingv; Due lievi scosse di terremoto nel catanzarese, nessun danno; Doppia scossa nella notte due terremoti in pochi minuti | brusco risveglio al centro Italia.
Terremoto in Toscana, scosse nell’Aretino e nel Pistoiese. “Sciame sismico nella zona di Sansepolcro” - In molti hanno avvertito le scosse ma non sono stati segnalati danni rilevanti. lanazione.it
Scosse in serie, trema la terra fra Toscana e Umbria - ANGHIARI / SANSEPOLCRO: La Valtiberina è stata interessata da una catena di terremoti. toscanamedianews.it
Terremoto, altre scosse sull’Appennino - romagnolo dopo la più forte, di 3,5 gradi di magnitudo, che è stata ... corriereromagna.it
Serie di scosse di terremoto in Alta Valle del Savio (link della notizia nel primo commento) - facebook.com facebook
Terremoto in Toscana, sciame sismico in corso: altre scosse nella notte x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.