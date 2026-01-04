Un nuovo episodio sismico ha interessato le vallate dell’Alto Casentino e della Valtiberina, con un totale di 43 scosse registrate nelle ultime ore. La popolazione, preoccupata, ha deciso di uscire in strada per motivi di sicurezza. Questo sciame sismico rappresenta un richiamo alla necessità di monitoraggio e attenzione permanente, in un territorio già attento alle proprie vulnerabilità geologiche.

Arezzo, 4 gennaio 2026 – Trema la terra in alto Casentino e torna lo sciame sismico in Valtiberina, raccogliendo in questo secondo comprensorio dell’Aretino il testimone di fine 2025. Nel primo caso, l’epicentro è stato al confine fra Toscana ed Emilia Romagna: per l’esattezza, a 8 chilometri di distanza da Verghereto ma con estensione alle località di Badia Prataglia e di Corezzo e anche al territorio di Chiusi della Verna; le scosse sono state tuttavia avvertite anche in alcune zone di Pieve Santo Stefano e di Caprese Michelangelo. Il riferimento è in particolare a quella di magnitudo maggiore, pari a 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terremoto, 43 scosse in due vallate. La gente scende in strada

