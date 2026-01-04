Terremoti in Toscana | continua lo sciame sismico in Valtiberina E la terra trema anche nel Pisano

Dal 26 dicembre 2025, la regione Toscana sta vivendo un periodo di attività sismica, con numerosi terremoti registrati in Valtiberina e nel Pisano. Tra Anghiari e altre zone della regione, si continua a monitorare attentamente la situazione, che si protrae da diverse settimane. Questa sequenza di scosse rappresenta un fenomeno geologico in corso, che richiede attenzione e informazioni accurate per i residenti e le autorità locali.

Anghiari (Arezzo), 4 gennaio 2026 – Dal 26 dicembre scorso fino a ieri, 3 gennaio, la zona di Anghiari, in Valtiberina, è interessata da uno sciame sismico. Non è l’unica zona in Toscana a essere stata colpita da lievi scosse di terremoto negli ultimi giorni. Anche nel Pistoiese, con epicentro segnalato a Sambuca Pistoiese, il 3 gennaio è stata avvertita una scossa di magnitudo 2.7. Terremoto in Toscana, scosse nell’Aretino e nel Pistoiese. “Sciame sismico nella zona di Sansepolcro” Le ultime scosse.. La scossa più forte delle ultime ore, di magnitudo 2.1, è avvenuto questa mattina alle 7:06 ad Anghiari, ed è stata avvertita da parte della popolazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terremoti in Toscana: continua lo sciame sismico in Valtiberina. E la terra trema anche nel Pisano Leggi anche: Terremoti: sciame sismico in Valtiberina e alto Casentino, nuova scossa avvertita ad Anghiari Leggi anche: Santorini trema per il “cuore di magma”: lo sciame sismico rivela cosa ha provocato i terremoti del 2025 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Terremoti, prosegue da giorni sciame sismico in Alta Val Tiberina; L’Appennino trema: diversi terremoti tra Emilia-Romagna e Toscana | DATI; Sciame sismico, continuano le scosse in Valtiberina; Tre scosse nell’aretino e nel pistoiese nella notte. Terremoto in Toscana, scosse nell’Aretino e nel Pistoiese. “Sciame sismico nella zona di Sansepolcro” - In molti hanno avvertito le scosse di terremoto ma non sono stati segnalati danni rilevanti. lanazione.it

Terremoti, prosegue sciame sismico in Valtiberina, scossa anche nel Pisano - Prosegue in Toscana lo sciame sismico che sta interessando la Valtiberina da oltre una settimana, con scosse di bassa intensità che si sono verificate anche nelle ultime ore a San Sepolcro e ad Anghia ... msn.com

Terremoti, scossa 3.1 nell'Appennino Pistoiese, sciame sismico a Sansepolcro - 1 è avvenuto ieri sera alle 23,31 nella zona di Sambuca Pistoiese (Pistoia), sull'Appennino, a 9 km di profondità. ansa.it

L'Appennino trema: diversi terremoti tra Emilia-Romagna e Toscana | DATI - facebook.com facebook

Un piccolo sciame sismico è in corso dal 26 dicembre a nord-est di #Anghiari ( #Arezzo), al confine tra Toscana e Umbria. In appena tre giorni sono stati localizzati 49 terremoti, il più forte dei quali di M 2.6, lievemente avvertito tra Anghiari, Sansepolcro e Sa x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.