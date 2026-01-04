Terni Biblioteca comunale | Macchinari obsoleti per la consultazione dei quotidiani e testi storici Iniziativa politica
I Consiglieri comunali del Partito Democratico di Terni hanno presentato un atto di indirizzo riguardante il servizio di consultazione dei quotidiani e dei testi storici presso la Biblioteca comunale. L'iniziativa evidenzia la necessità di aggiornare i macchinari obsoleti attualmente utilizzati, al fine di migliorare l'accesso e la fruizione delle risorse storiche e giornalistiche disponibili.
I Consiglieri comunali del Partito democratico hanno presentato un atto di indirizzo, inerente al servizio di consultazione quotidiani e testi storici della Biblioteca comunale. Il documento è stato presentato nel corso di una seduta del Consiglio comunale dello scorso mese di dicembre. A tal. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche: Colleferro. Presentato in Biblioteca comunale il libro “Petali di Poesia”, raccolta dei testi presentati al concorso organizzato dall’Avis locale
Leggi anche: Terni, Roberto Pastura: "La fiscalità comunale è una scelta politica. Aumentate severamente le tariffe dei servizi cimiteriali"
Terni, la biblioteca nella bufera: «Ora siamo al collasso» - Era il nome scelto negli anni Novanta per indicare quella che sarebbe stata una struttura ultramoderna aperta ai nuovi linguaggi con la nuova torre campanaria in vetro e metallo ... ilmessaggero.it
Terni, in biblioteca alla scoperta della storia della cascata delle Marmore - in comune, amici fuori dal comune”, ciclo di incontri dedicato alla scoperta del territorio ternano, martedì 28 maggio 2024 alle 16:30 al caffè letterario della ... ilmessaggero.it
Cinema: Terni Film Festival, in serata verranno celebrati i 25 anni della rivista “Adesso” e i 20 anni del podcast - 15 nella Biblioteca comunale (Bct) con un cineforum per le scuole seguito dall’incontro con Religion for peace. agensir.it
Se avete tempo e voglia, ci vediamo Sabato 3 Gennaio, alla Torre del 1200 (Via della Biblioteca 4, a Terni), dalle 16.30 alle 19.30, e ci beviamo anche una cosa insieme (poi vi spiego). A domani #lozoodisimona - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.