Terni Biblioteca comunale | Macchinari obsoleti per la consultazione dei quotidiani e testi storici Iniziativa politica

I Consiglieri comunali del Partito Democratico di Terni hanno presentato un atto di indirizzo riguardante il servizio di consultazione dei quotidiani e dei testi storici presso la Biblioteca comunale. L'iniziativa evidenzia la necessità di aggiornare i macchinari obsoleti attualmente utilizzati, al fine di migliorare l'accesso e la fruizione delle risorse storiche e giornalistiche disponibili.

I Consiglieri comunali del Partito democratico hanno presentato un atto di indirizzo, inerente al servizio di consultazione quotidiani e testi storici della Biblioteca comunale. Il documento è stato presentato nel corso di una seduta del Consiglio comunale dello scorso mese di dicembre. A tal. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

