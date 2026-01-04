A Terni, Alessandro Venturi afferma che il Partito Democratico deve rinnovarsi diventando uno strumento utile alla comunità, evitando l’autoreferenzialità. Dopo mesi di lavoro, si è conclusa la nascita della nuova segreteria provinciale, con l’insediamento di Carlo Emanuele Trappolino alla guida del partito alla fine dello scorso anno. Questa riorganizzazione mira a rafforzare il ruolo del partito nel contesto locale e a favorire un dialogo più aperto con i cittadini.

Una gestazione durata per mesi che ha portato alla nascita della nuova segreteria provinciale. Alla fine dello scorso anno il Partito democratico ha presentato un assetto rinnovato sotto la guida di Carlo Emanuele Trappolino. Il neo vice segretario Alessandro Venturi è intervenuto alla redazione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Terni, Alessandro Venturi: “Il Partito democratico deve tornare ad essere uno strumento utile alla comunità. Basta autoreferenzialità”

Leggi anche: Premio Donnafugata, Branchetti premiato per la regia: Il teatro deve tornare ad essere di tutti

Leggi anche: Regionali, Fernando Errico (FI): “Il De Liguori deve tornare ad essere un presidio sanitario pienamente operativo”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Terni, segreteria provinciale Pd: “Composizione unitaria dopo lungo e complesso percorso” TUTTI I COMPONENTI; Pd Terni, Trappolino riparte da conferma iscritti e unità ‘non di facciata’. La segreteria; Presentata la nuova Segreteria Provinciale Pd, Trappolino: Da subito al lavoro sulle priorità.

Presentata la segreteria provinciale del Partito Democratico di Terni - Una segreteria unitaria, autorevole, autonoma e pronta da subito a mettere testa e mani sui temi più urgenti per il territorio e per l’Umbria: sviluppo economico, emergenza occupazionale e salariale, ... orvietolife.it