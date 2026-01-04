La Ternana riprende il campionato affrontando il Livorno, squadra allenata da Venturato e ancora imbattuta con lui in panchina. Un cambiamento importante riguarda il centrocampo, con l’assenza di Vallocchia, squalificato, e una risposta positiva agli allenamenti precedenti. La partita rappresenta un momento chiave per i rossoverdi, che cercano continuità e solidità in questa fase del girone di ritorno.

Inizia il girone di ritorno dei rossoverdi. Stasera nella sfida con il Livorno (imbattuto con Venturato in panchina) una novità assoluta riguarderà il centrocampo, dove per la prima volta non giocherà lo squalificato Vallocchia. Non sono al meglio Capuano e Ferrante, è out Meccariello per problemi fisici. "Non ci discosteremo comunque dall’ultimo periodo – spiega Fabio Liverani – e ci sono ballottaggi dove abbiamo due pedine per ruolo. Questo è un mese impegnativo e non intendo rischiare calciatori che non sono al cento per cento. L’incognita più grande, come sempre dopo una sosta seppur breve, riguarda l’approccio e la concentrazione che sono fondamentali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ternana, parola al campo: ecco il Livorno: "Segnali positivi. Fondamentale l’approccio"

