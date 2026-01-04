Tenuta difensiva e fluidità di gioco c' è da lavorare Ma l' Arezzo non molla mai | festa a Forlì
L'Arezzo affronta con determinazione la sfida a Forlì, cercando di migliorare la propria tenuta difensiva e la fluidità di gioco. La vittoria al Morgagni rappresenta un risultato importante, con potenziali ripercussioni positive sul cammino stagionale. La squadra dimostra impegno e resilienza, elementi fondamentali per affrontare le prossime sfide del campionato.
Il Morgagni restituisce all’Arezzo tre punti pesantissimi che possono espandere i loro effetti ben oltre i confini dei novanta minuti. Il gol di Mawuli in extremis, un destro sotto l’incrocio che chiude una partita spesso complicata, ha il sapore di quelle giocate che non si limitano a decidere. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: L’Arezzo non molla mai. Il gol di Mawuli al 93’ regala una notte in testa
Leggi anche: Il Forlì non molla mai: pari al 92’. Stoccata di Giovannini al debutto
Gazzetta - Sono ormai alle spalle le incertezze e le contestazioni legate alla tenuta difensiva: dopo un inizio complicato, i numeri tornano finalmente a sorridere. La partita di Bergamo ha fatto registrare l’ottavo incontro senza subire gol nelle prime 17 giornate - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.