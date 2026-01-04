Tenuta difensiva e fluidità di gioco c' è da lavorare Ma l' Arezzo non molla mai | festa a Forlì

L'Arezzo affronta con determinazione la sfida a Forlì, cercando di migliorare la propria tenuta difensiva e la fluidità di gioco. La vittoria al Morgagni rappresenta un risultato importante, con potenziali ripercussioni positive sul cammino stagionale. La squadra dimostra impegno e resilienza, elementi fondamentali per affrontare le prossime sfide del campionato.

Il Morgagni restituisce all’Arezzo tre punti pesantissimi che possono espandere i loro effetti ben oltre i confini dei novanta minuti. Il gol di Mawuli in extremis, un destro sotto l’incrocio che chiude una partita spesso complicata, ha il sapore di quelle giocate che non si limitano a decidere. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

