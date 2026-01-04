Tentato furto di rame nel cimitero | gravi danni a edicole e loculi

Nella notte scorsa, nel cimitero di Ravenna, si è verificato un tentativo di furto di rame che ha causato danni significativi a edicole e loculi. L'episodio ha destato preoccupazione tra la comunità locale, evidenziando la necessità di rafforzare le misure di sicurezza nelle aree cimiteriali. Indagini sono in corso per identificare i responsabili e prevenire simili incidenti in futuro.

Un crimine che crea grande sgomento sarebbe stato tentato la notte scorsa al cimitero di Ravenna, dove alcuni ignoti avrebbero provato a portare via del rame. La segnalazione giunge attraverso la pagina Facebook del gruppo Ravenna Sos Sicurezza.Secondo la segnalazione di un utente, i ladri.

