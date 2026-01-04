Tenta di introdursi in un' abitazione poi desiste | sorpreso con bastoni e coltelli e denunciato

I carabinieri di Solofra sono intervenuti dopo un tentativo di intrusione in un’abitazione. Alla presenza delle forze dell’ordine, un uomo di 65 anni della provincia di Salerno è stato trovato in possesso di bastoni e coltelli. Dopo aver tentato di entrare senza autorizzazione, è stato denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. L’intervento si è concluso senza ulteriori conseguenze.

In azione, i carabinieri della Stazione di Solofra, insieme al personale dell'Aliquota Radiomobile della locale Compagnia: come riportano i colleghi di Avellinotoday, è stato denunciato in stato di libertà un 65enne della provincia di Salerno, accusato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad.

