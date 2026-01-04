Tempo stabile e assolato nebbia in pianura

Il 4 gennaio a Bergamo si prevede una giornata caratterizzata da tempo stabile e soleggiato, con cieli sereni e assenza di precipitazioni. Secondo le previsioni di 3BMeteo, il sole accompagnerà l’intera giornata, offrendo condizioni ideali per attività all’aperto. La nebbia potrebbe presentarsi nelle zone pianeggianti, ma nel complesso il clima sarà asciutto e gradevole.

Il Meteo a Bergamo per la giornata di domenica 4 gennaio, secondo 3BMeteo, riserva bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 855m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti. Allerte meteo previste: ghiaccio. Previsioni in Lombardia Dopo lo sguardo al meteo a Bergamo diamo un'occhiata alla previsioni sulla Lombardia. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.

