Tempo di big match | la Igor Volley è a casa di Conegliano
Oggi, domenica 4 gennaio alle 18, la Igor Volley affronta in trasferta le campionesse di Conegliano al Palaverde, trasmesso in diretta su Rai Sport e Volleyball World TV. La partita rappresenta un importante confronto tra due squadre di vertice, con ex giocatrici e staff tecnico coinvolto. Un incontro che mette in evidenza il livello competitivo del campionato italiano di pallavolo femminile.
La Igor Volley è a Treviso dove oggi, domenica 4 gennaio, alle 18 (diretta Rai Sport e Volleyball World TV) sfiderà al Palaverde le campionesse d’Italia e d’Europa in carica di Conegliano, guidate dalle ex Chirichella e Daalderop (nello staff anche Maurizio Mora, sette stagioni a Novara). Le. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
