Oggi, domenica 4 gennaio alle 18, la Igor Volley affronta in trasferta le campionesse di Conegliano al Palaverde, trasmesso in diretta su Rai Sport e Volleyball World TV. La partita rappresenta un importante confronto tra due squadre di vertice, con ex giocatrici e staff tecnico coinvolto. Un incontro che mette in evidenza il livello competitivo del campionato italiano di pallavolo femminile.

La Igor Volley è a Treviso dove oggi, domenica 4 gennaio, alle 18 (diretta Rai Sport e Volleyball World TV) sfiderà al Palaverde le campionesse d’Italia e d’Europa in carica di Conegliano, guidate dalle ex Chirichella e Daalderop (nello staff anche Maurizio Mora, sette stagioni a Novara). Le. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Tempo di big match: la Igor Volley è a casa di Conegliano

Serie A1 Tigotà – Big match Conegliano-Novara, scontro diretto in coda alla classifica tra Monviso e Firenze; La Igor Volley chiude il 2025: è big match con Milano in Coppa Italia; TUTTO ESAURITO AL PALAVERDE PER LA PRIMA DEL 2026, BIG MATCH CON NOVARA (4/1 h18, RAI SPORT) – NEL PREGARA PREMIAZIONE MOKI, MVP MONDIALE!; Conegliano-Novara è il big match della 5a di ritorno.

