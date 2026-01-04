Tari più bassa nel conguaglio | Non mentivamo sulla riduzione

Nel recente conguaglio delle tariffe, si è registrata una riduzione, come già annunciato. La questione ha suscitato discussioni, con alcuni attributi di responsabilità al sindaco Luca Benesperi, evidenziata anche da un cartello sulla sua scrivania. Questa situazione evidenzia la complessità delle decisioni amministrative in materia di tariffe e bilanci comunali, richiedendo un’analisi accurata delle cause e delle implicazioni.

"Colpa del sindaco". È scritto su un cartello, in bella evidenza sulla scrivania del primo cittadino di Agliana, Luca Benesperi. "È un regalo ironico che ho ricevuto durante le festività – spiega Benesperi –. L'ho ricevuto volentieri. In fondo, la pubblica amministrazione è come un imbuto dove finisce tutto. Poi, al collo dell'imbuto c'è sempre il sindaco, è sempre colpa sua". Cosa risponde a chi sostiene che lei privilegia lo sport rispetto al sociale? "Quello che ha fatto questa amministrazione nel sociale e nella cultura è sotto gli occhi di tutti: le risorse investite sono sempre in crescita.

