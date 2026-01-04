Tangenziale di Napoli | domani manifestazione di protesta contro i rincari 

Domani, Europa Verde organizza una manifestazione di protesta contro i recenti rincari dei pedaggi sulla Tangenziale di Napoli, in risposta alle nuove tariffe introdotte a Capodanno. L'iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle conseguenze di tali aumenti, promuovendo un confronto costruttivo sul tema. La manifestazione si svolgerà in modo pacifico e senza interruzioni, nel rispetto delle normative vigenti.

Europa Verde annuncia per domani una manifestazione di protesta contro i rincari di capodanno della Tangenziale di Napoli. Tra i cittadini cresce il malcontento per l ‘aumento del costo del pedaggio del 5%, ovvero di 5 centesimi, che sta causando non pochi disagi ai viaggiatori, poiché le casse automatiche risultano spesso sprovviste delle monete, non riuscendo ad erogare dare il resto e creando enormi code ai caselli. Francesco Emilio Borrelli, il consigliere regionale di AVS Carlo Ceparano e Rosario Pugliese, componente dell’Esecutivo regionale di Europa Verde, prenderanno parte alla protesta insieme a Gianni Caselli e Rino Nasti, consiglieri della prima e della quinta Municipalità per il Sole che Ride. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

