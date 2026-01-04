Tangenziale di Napoli cittadini in protesta | Basta rincari abbiamo già pagato

I cittadini di Napoli esprimono il loro disappunto in seguito all’annuncio dell’aumento del pedaggio sulla Tangenziale, previsto a partire da Capodanno. La protesta nasce dalla percezione di un ulteriore aumento dei costi, considerando che molti già affrontano spese elevante per il trasporto quotidiano. La questione evidenzia le preoccupazioni della comunità riguardo ai rincari e alle tariffe che incidono sulle spese di tutti i giorni.

Napoli dice basta. L'aumento del pedaggio sulla Tangenziale di Napoli, previsto a partire da Capodanno, accende la protesta dei cittadini. Per lunedì 5 gennaio alle ore 10:15 è stata annunciata una manifestazione pubblica contro l'ennesimo rincaro che colpisce pendolari, lavoratori e famiglie napoletane. Il raduno è fissato presso la Parrocchia San Paolo Apostolo, in viale .

Napoli, contro i rincari della Tangenziale manifestazione di Europa Verde - Europa Verde annuncia una manifestazione, lunedì 5 gennaio alle ore 10,15, per protestare contro l’ennesimo rincaro di Capodanno deciso dalla società ... napolivillage.com