Tajani Sei le vittime italiane a Cras Montana torneranno con volo di stato
Il vicepremier Antonio Tajani ha confermato che le vittime italiane dell'incendio a Cras Montana sono sei. Le famiglie delle vittime riceveranno un supporto adeguato e le salme torneranno in Italia con un volo di Stato. La tragedia ha colpito profondamente il nostro Paese, e si stanno adottando tutte le misure necessarie per gestire la situazione e supportare i familiari coinvolti.
ROMA (ITALPRESS) – “Purtroppo le vittime italiane sono sei e tutte accertate”: lo ha afferma il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, in collegamento telefonico con il TG2 parlando dei morti accertati per l'incendio del Constellation aCras Montana, la notte di capodanno. “I feriti stanno per essere tutti accompagnati in Italia: tre saranno oggi al Niguarda e una a Torino. Per quanto riguarda invece i feretri saranno accompagnati in Italia con un volo di stato organizzato dall'Aeronautica militare” ha concluso Tajani. foto: IPA Agency (ITALPRESS). 🔗 Leggi su Iltempo.it
