Tahirys Dos Santos ha salvato la fidanzata dall'incendio di Crans-Montana | è tornato dentro per lei

Tahirys Dos Santos ha dimostrato grande coraggio durante l’incendio di Crans-Montana, tornando all’interno del locale per salvare la fidanzata. Dopo averla fatta uscire in sicurezza, è rientrato tra le fiamme per garantirle un salvataggio completo. Un gesto che evidenzia l’eroismo e la determinazione di Tahirys in una situazione di emergenza.

Il gesto eroico di Tahiris dos Santos che ha salvato la vita alla fidanzata durante la tragedia di Crans-Montana: era uscito dal locale, ma è tornato tra le fiamme per riprenderla. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Crans-Montana, grave il calciatore eroe Tahirys Dos Santos: era tornato tra le fiamme per salvare la fidanzata Leggi anche: Chi è Tahirys Dos Santos, 19 anni, il calciatore del Metz rimasto gravemente ustionato nell’incendio di Crans-Montana Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Tahirys Dos Santos, giocatore del Metz tra i feriti dell'incendio a Crans-Montana; Tahirys Dos Santos, chi è il giovane calciatore del Metz, tra i feriti della strage di Capodanno a Crans-Montana: è ricoverato per gravi ustioni; Crans-Montana, fra i feriti anche un calciatore della Serie A francese; Chi è Tahirys Dos Santos, il calciatore gravemente ferito a Crans-Montana: “Il suo sogno è in pericolo”. Tahirys Dos Santos, il giocatore del Metz ha salvato la fidanzata a Crans-Montana: «È tornato dentro per tirarla fuori dalle fiamme» - Il 19enne, terzino sinistro della squadra B del club di Ligue 1, è rimasto coinvolto nella tragedia di Capodanno in Svizzera. msn.com

Le condizioni di Tahirys Dos Santos dopo la strage di Crans-Montana: “Ha ustioni sul 30% del corpo” - Tahirys Dos Santos, giovane calciatore del Metz, è rimasto gravemente ferito nella strage di Crans- fanpage.it

Tahirys Dos Santos: il calciatore gettatosi tra le fiamme del Constellation per salvare la sua ragazza - enne giocatore del FC Metz si trovava al pianterreno quando è scoppiato il rogo; salvatosi, è rientrato nel locale per portare in salvo la sua compagna – Gravemente ustionato, l'atleta è ora ric ... cdt.ch

Nel tragico incendio di Crans-Montana, in cui sono morte 40 persone di cui almeno 6 italiani, è rimasto coinvolto anche un giovane calciatore del Metz: il 19enne Tahirys dos Santos. Come raccontato dal suo agente Christophe Hutteau a BFM, il giocatore era - facebook.com facebook

Il calciatore Tahirys Dos Santos eroe nella notte di Capodanno: si lancia tra le fiamme per salvare la fidanzata e finisce in ospedale con gravi ustioni. x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.