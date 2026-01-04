Svizzeraha un nome 4a vittima italiana

Da servizitelevideo.rai.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di Capodanno, un incendio a Crans-Montana, in Svizzera, ha causato la perdita di quattro vite italiane. La quarta vittima è stata identificata nelle ultime ore, portando a un quadro più chiaro della tragedia. Le autorità continuano le indagini per chiarire le cause dell’incendio e fornire supporto alle famiglie coinvolte.

12.42 Identificata la quarta vittima italiana nell'incendio a Crans-Montana, in Svizzera, la notte di Capodanno. E' Chiara Costanzo, studentessa milanese di 16 anni. Mancano ancora all'appello due giovani connazionali. Dei 13 italiani feriti, nove sono stati trasferiti al Niguarda a Milano. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Leggi anche: Crans-Montana, ufficiale il nome della prima vittima italiana: era un atleta famoso

Leggi anche: Strage in Svizzera. Emanuele Galeppini, 16 anni, è la prima vittima italiana: giocava a golf e viveva a Dubai. Lo zio frena: «Aspettiamo il Dna»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.