Svizzeraha un nome 4a vittima italiana

Nella notte di Capodanno, un incendio a Crans-Montana, in Svizzera, ha causato la perdita di quattro vite italiane. La quarta vittima è stata identificata nelle ultime ore, portando a un quadro più chiaro della tragedia. Le autorità continuano le indagini per chiarire le cause dell’incendio e fornire supporto alle famiglie coinvolte.

