Svizzeraha un nome 4a vittima italiana
Nella notte di Capodanno, un incendio a Crans-Montana, in Svizzera, ha causato la perdita di quattro vite italiane. La quarta vittima è stata identificata nelle ultime ore, portando a un quadro più chiaro della tragedia. Le autorità continuano le indagini per chiarire le cause dell’incendio e fornire supporto alle famiglie coinvolte.
12.42 Identificata la quarta vittima italiana nell'incendio a Crans-Montana, in Svizzera, la notte di Capodanno. E' Chiara Costanzo, studentessa milanese di 16 anni. Mancano ancora all'appello due giovani connazionali. Dei 13 italiani feriti, nove sono stati trasferiti al Niguarda a Milano. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Crans-Montana, ufficiale il nome della prima vittima italiana: era un atleta famoso
Leggi anche: Strage in Svizzera. Emanuele Galeppini, 16 anni, è la prima vittima italiana: giocava a golf e viveva a Dubai. Lo zio frena: «Aspettiamo il Dna»
In un punto stampa fuori dall'ospedale Niguarda, l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso ha fatto il punto sui feriti italiani. Dei tredici feriti noti, sette sono già ricoverati al Niguarda, una - di nome Sofia, 15 anni - sarà trasportata nell'osped - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.