Svizzera Tajani | Accertate 6 vittime

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato che le vittime italiane nell’incidente in Svizzera sono sei, tutte ufficialmente accertate. La notizia è stata comunicata durante un intervento al Tg2, sottolineando la gravità dell’accaduto e l’importanza di supportare le famiglie coinvolte in questa tragedia.

13.41 "Purtroppo le vittime italiane sono sei, tutte accertate". Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg2. "I feriti invece stanno per essere tutti accompagnati in Italia. Tre saranno portati oggi al Niguarda e una a Torino", ha aggiunto Tajani. "Per quanto riguarda i feretri saranno accompagnati in Italia con un volo di Stato organizzato dall'Aeronautica militare", ha concluso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

