Svizzera Tajani | Accertate 6 vittime
Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato che le vittime italiane nell’incidente in Svizzera sono sei, tutte ufficialmente accertate. La notizia è stata comunicata durante un intervento al Tg2, sottolineando la gravità dell’accaduto e l’importanza di supportare le famiglie coinvolte in questa tragedia.
13.41 "Purtroppo le vittime italiane sono sei, tutte accertate". Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg2. "I feriti invece stanno per essere tutti accompagnati in Italia. Tre saranno portati oggi al Niguarda e una a Torino", ha aggiunto Tajani. "Per quanto riguarda i feretri saranno accompagnati in Italia con un volo di Stato organizzato dall'Aeronautica militare", ha concluso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Strage di Crans-Montana, il ministro Tajani: «Purtroppo le vittime italiane sono sei e tutte accertate»
Leggi anche: Svizzera, esplosione in un bar della stazione sciistica di Crans-Montana: "40 morti nel party per ragazzini".Tajani: "Non escluse vittime italiane"
Crans-Montana: 40 morti e 119 feriti, ancora dispersi sei ragazzi italiani. Sicurezza sotto accusa - Strage di Crans-Montana: l’ipotesi di un dispositivo pirotecnico all’origine del rogo; Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi; Le notizie di giovedì 1° gennaio sulla strage in Svizzera; Crans-Montana, incendio fa strage in locale Le Constellation durante la festa di Capodanno: 40 morti e 119 feriti, 6 italiani dispersi.
Tragedia Svizzera, Tajani “Accertare responsabilità e salvare vite umane” - MONTANA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – “Per quanto riguarda i dati che noi abbiamo, ci sono 13 italiani feriti e 6 dispersi. iltempo.it
Incubo a Capodanno in Svizzera: 47 morti in un incendio in discoteca. Tra le vittime anche italiani, 6 i nostri dispersi - Montana: incendio nel locale “Le Constellation” durante la notte di Capodanno provoca almeno 47 morti e oltre 100 feriti. corrieretneo.it
Crans-Montana: l'annuncio e gli aggiornamenti di Tajani dopo l'arrivo in Svizzera - Montana, il ministro degli esteri Antonio Tajani si è recato sul luogo del terribile incendio costato la vita ad almeno 47 persone. notizie.it
L’incendio al Le Constellation, in Svizzera, ha causato almeno 40 vittime e oltre 100 feriti. Tra i dispersi si contano diversi italiani, ha confermato il ministro Tajani. La disperazione delle famiglie: "Aiutateci a trovarli, forse sono fra i feriti non identificati" - facebook.com facebook
Crans Montana strage Svizzera esplosione Capodanno news oggi. Tajani: “Nessuna novità su italiani dispersi” x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.