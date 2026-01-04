Svizzera identificati altri 16 giovani

10.38 Tra le vittime dell'incendio nel pub "Le Constellation" a Crans-Montana, vi sono altri 16 identificati e i loro corpi sono stati restituiti alle famiglie. Lo comunica la Polizia vallesana. Ad oggi sono stati identificati 24 dei 40 giovani morti nella tragedia della notte di Capodanno. Ieri sono state confermate le morti di tre italiani di 16 e 17 anni. Altri tre italiani risultano dispersi. In Svizzera lutto nazionale il 9 gennaio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Strage Crans-Montana, Bertolaso: “Altri 4 giovani in arrivo al Niguarda. Identificati 6 italiani feriti non trasportabili” Leggi anche: Strage Crans-Montana, Bertolaso: “Altri quattro giovani in arrivo al Niguarda. Identificati 6 italiani feriti non trasportabili” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Strage Svizzera, le storie degli italiani dispersi a Crans-Montana; Strage di capodanno, identificati tre morti italiani: avevano 16 anni; Achille Barosi è tra le vittime di Crans Montana: il corpo del 16enne di Milano è stato identificato; Strage Crans-Montana, gli ultimi aggiornamenti in diretta | Identificati ufficialmente tre morti italiani: Tamburi, Galeppini e Barosi. «Raggiunti i 500-600 gradi durante l'incendio». Indagati i proprietari del locale. Crans Montana, identificate altre 16 vittime: ci sono 2 italiani. Il bilancio dei morti sale a 24 - Sono state identificate altre 16 vittime del rogo scoppiato nella notte di Capodanno al locale Constellation di Crans- ilmattino.it

Strage Crans-Montana, gli ultimi aggiornamenti in diretta | La polizia svizzera: «Identificate altre 16 vittime» - Montana, in Svizzera, nel quale 40 persone sono morte, tutti giovanissime, e 121 sono rimaste ferite ... corriere.it

Crans Montana, Giovanni Tamburi, 16 anni, primo italiano identificato. Ce ne sono altri 2 ma senza nome - Si chiamava Giovanni Tamburi e aveva 16 anni il primo italiano identificato tra le 47 vittime del rogo a Crans Montana, in Svizzera. iltempo.it

Switzerland Resort Fire That Killed 40 Likely Started by Sparklers, Officials Say

STRAGE IN SVIZZERA, LA TRAGICA NOTIZIA E' PURTROPPO ARRIVATA: IDENTIFICATI I CORPI DI TRE NOSTRI GIOVANISSIMI CONNAZIONALI: SI TRATTA DI GIOVANNI TAMBURI, EMANUELE GALEPPINI E ACHILLE BAROSI. NO NON SI PUO' MORIR - facebook.com facebook

L’incendio al Le Constellation, in Svizzera, ha causato almeno 40 vittime e oltre 100 feriti. Tra i dispersi si contano diversi italiani, ha confermato il ministro Tajani. La disperazione delle famiglie: "Aiutateci a trovarli, forse sono fra i feriti non identificati" x.com

