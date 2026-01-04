Sviluppo della Piana e diga del Metramo svolta storica nella legge di bilancio

La recente approvazione dello sviluppo della Piana e della diga del Metramo rappresenta un momento importante nella legge di bilancio, conclusione di anni di attese e mobilitazioni civili. Questo intervento apre nuove opportunità di crescita e di utilizzo sostenibile delle risorse locali, segnando una svolta significativa per la regione di Gioia Tauro e il suo territorio.

Dopo decenni di attese e mobilitazioni civili, la diga del Metramo segna un passaggio decisivo verso il pieno utilizzo e una nuova prospettiva di sviluppo per la Piana di Gioia Tauro. Con l'approvazione di un ordine del giorno alla legge di bilancio, presentato dall'on. Riccardo Tucci (M5S)

