Svanito il progetto del Nuovo Curi il 2026 sarà l' anno del restyling dello stadio | i lavori tempi e obiettivi
Il 2026 si preannuncia come un anno chiave per il restyling dello stadio Renato Curi di Perugia. Sebbene alcuni interventi siano programmati per il 2027, i primi lavori di riqualificazione inizieranno nel corso di quest’anno. L’obiettivo è migliorare le strutture di un impianto storico, che conta quasi 50 anni di vita, e garantire una gestione più moderna e funzionale nel rispetto delle necessità sportive e della comunità locale.
Il 2026 sarà l'anno della riqualificazione dello storico stadio perugino, il Renato Curi? Non completamente, dato che alcuni lavori sono previsti nel 2027, ma l'anno appena iniziato sarà un importante banco di prova per lavori fondamentali per l'impianto, che ha quasi 50 anni e, quando è a regime.
