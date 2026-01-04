Svanito il progetto del Nuovo Curi il 2026 sarà l' anno del restyling dello stadio | i lavori tempi e obiettivi

Il 2026 si preannuncia come un anno chiave per il restyling dello stadio Renato Curi di Perugia. Sebbene alcuni interventi siano programmati per il 2027, i primi lavori di riqualificazione inizieranno nel corso di quest’anno. L’obiettivo è migliorare le strutture di un impianto storico, che conta quasi 50 anni di vita, e garantire una gestione più moderna e funzionale nel rispetto delle necessità sportive e della comunità locale.

