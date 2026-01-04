Supplenze docenti e ATA dal 2026 monitoraggio quadrimestrale Eventuali risparmi confluiranno nel MOF

A partire dal 2026, la Legge di Bilancio prevede un monitoraggio quadrimestrale delle supplenze di docenti e personale ATA. Questo nuovo sistema permetterà di tracciare in modo più accurato le supplenze, con eventuali risparmi che verranno destinati al MOF. La riforma mira a migliorare la gestione delle supplenze e a garantire una maggiore trasparenza nelle risorse destinate al personale scolastico.

