Supplenze docenti e ATA dal 2026 monitoraggio quadrimestrale Eventuali risparmi confluiranno nel MOF
A partire dal 2026, la Legge di Bilancio prevede un monitoraggio quadrimestrale delle supplenze di docenti e personale ATA. Questo nuovo sistema permetterà di tracciare in modo più accurato le supplenze, con eventuali risparmi che verranno destinati al MOF. La riforma mira a migliorare la gestione delle supplenze e a garantire una maggiore trasparenza nelle risorse destinate al personale scolastico.
La Legge di Bilancio 2026 introduce un nuovo sistema di monitoraggio delle supplenze di docenti e ATA. Eventuali risparmi confluiranno nel MOF Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, in misura non superiore al 10% del Fondo stesso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
