Sull’energia rinnovabile la Regione stabilisca regole

È importante che la Regione adotti un quadro normativo chiaro e preciso in materia di energia rinnovabile. È necessario creare uno strumento che individui con precisione le aree idonee e non idonee all’installazione di impianti, favorendo così uno sviluppo sostenibile e rispettoso del territorio. Questa regolamentazione rappresenta un passo fondamentale per garantire un equilibrio tra crescita energetica e tutela ambientale.

"La Regione crei subito uno strumento normativo per definire le aree idonee e non idonee all'installazione di impianti di energia rinnovabile". Micaela Vitri, consigliera regionale del Pd, tramite un'interpellanza incalza la Giunta Acquaroli sul dare seguito al decreto legge n. 175 approvato il 21 novembre in Parlamento in materia energetica. Il tema è stato molto discusso durante il 2025, visti i diversi interessamenti di imprenditori alla costruzione di impianti e megaimpianti nelle Marche, in virtù anche di una confusione normativa creatasi negli anni: "Si tratta di un adempimento previsto dal decreto - afferma Vitri -, che dà alle Regioni 120 giorni per conformarsi alle disposizioni".

